Ist der Epplesee in Rheinstetten der neue Ballermann? Viele Bürger und auch Badegäste beschweren sich über Krach bis in die Nacht.

Über laute Musik aus Bluetooth-Lautsprechern am Epplesee ärgern sich in dieser Saison häufiger als früher so manche Badegäste. „In diesem Jahr ist es wirklich extrem“, sagt beispielsweise Helmut Schmidt, Sprecher der Interessengemeinschaft Epplesee.

„Leider sind viele junge Leute aber oft nicht einsichtig, wenn man sie darauf anspricht.“ Schmidt hat schon von einigen Badegästen Beschwerden über die „Dauerbeschallung“ gehört, die meist in den Nachmittagsstunden beginne und bis in den späten Abend hineinreiche – hauptsächlich am Wochenende, aber bisweilen auch unter der Woche bei schönem Wetter.

„Man muss natürlich immer an alle denken und darf nicht nur die eigenen Interessen im Blick haben“, betont er. „Aber das mit der Lautstärke der Musik sollte doch etwas schärfer kontrolliert werden. Viele Badegäste würden das begrüßen.“