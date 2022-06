Bus statt Bahn fahren müssen Kunden der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) auf der Linie 2 zwischen Karlsruhe und Rheinstetten noch bis Mitte September.

Wie die VBK mitteilen, ist der Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe Entenfang und Rheinstetten Mörsch Bach-West wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke für den Schienenverkehr gesperrt.

Fahrgäste der Linie 2 mit Ziel Rheinstetten können mit der Schienenersatzverkehr-Linie 12X fahren. Die Busse verkehren nach Angaben der VBK tagsüber im Zehn-Minuten-Takt der Linie S2 zwischen Entenfang und Mörsch Bach-West.

Diese Linie verkehrt ohne Halt zwischen Rheinhafenstraße und der Messe Karlsruhe. Die Haltestellen Eckener Straße, Rheinhafenstraße, Lindenallee, Karl-Delisle-Straße und Panoramaweg entfallen.

Die Bahn-Haltestellen in der Rheinstrandsiedlung und auf der B36 an der Eckener Straße werden barrierefrei umgebaut, teilten die VBK mit, sodass sich etwa Rollstuhlfahrer sowie Menschen mit Rollator oder Kinderwagen besser bewegen können.

Auch an Gleisen im Westen von Karlsruhe wird gearbeitet

Laut KVV wird man nach Abschluss der Arbeiten an den Haltestellen Eckenerstraße,Thomas-Mann-Straße, Karl-Delisle-Straße, Dornröschenweg und Nussbaumweg niveaugleich ein- und aussteigen können.

Außerdem wird an den Haltestellen ein taktiles Leitsystem für sehbehinderte Menschen eingerichtet.

Auch an den Gleisen im Westen von Karlsruhe wird gearbeitet. Unter anderem werden sie auf einer Länge von 1.600 Metern zwischen den Haltestellen Eckenerstraße und Dornröschenweg erneuert.

Darüber hinaus stehen Erneuerungen an Fahrleitungsanlagen, Gleisquerungen, dem Gleisdreieck in der Eckenerstraße und der dortigen Albbrücke an.

Schienenlärm soll reduziert werden

Die Wendeschleife am Dornröschenweg wird ebenfalls erneuert: Um den Schienenlärm für die Anwohner in diesem Bereich zu reduzieren, installieren die VBK hier nach eigenen Angaben eine Wasserbenetzungsanlage.

„Mit dieser kann außerhalb der Frostperioden das sogenannte Schienenquietschen vermindert werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe. Zur Lärmreduktion beitragen werde zudem ein neues Rasengleis.

Des Weiteren errichten die VBK eine Bike&Ride-Anlage auf Höhe der Haltestelle Dornröschenweg. Fahrgäste können dort von der Bahn aufs Leihfahrrad umsteigen.

Außerdem sanieren die VBK den Geh- und Radweg in der Michelinstraße, schaffen dort zwei neue Querungsmöglichkeiten für Radfahrer und Fußgänger und lassen eine Baumreihe pflanzen. Zum genauen Investitionsvolumen konnten die Verkehrsbetriebe am Mittwoch keine Auskunft geben.

Einschränkungen im Karlsruher Straßenverkehr

Parallel dazu setzen auch das städtische Tiefbauamt (TBA) und die Netzservice-Gesellschaft der Stadtwerke Karlsruhe (SWKN) zahlreiche Vorhaben um.

So erneuert die SWKN etwa Leitungen für die Gas-,Wasser- und Stromversorgung, während das Tiefbauamt lärmreduzierenden und aufgehellten Asphalt auf Straßen einbaut.

Auf der Bundesstraße B36 kann zwischen Entenfang und Rheinhafenstraße in beide Fahrtrichtungen voraussichtlich bis Jahresende nur ein Fahrstreifen zur Verfügung gestellt werden. Stadtauswärts besteht diese Einschränkung voraussichtlich bis Frühjahr 2023.

Die Zeppelinstraße muss von 7. Juni bis Mitte Juli an der Einmündung zur B 36 gesperrt werden. In die Daxlander Straße kann nur von der Michelinstraße eingefahren werden, die Gegenrichtung ist im gleichen Zeitraum gesperrt.

Der Radverkehr wird über den parallel verlaufenden Albradweg umgeleitet. Entlang der B36 kann man laut VBK in beiden Richtungen mit dem Rad fahren.