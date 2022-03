Baubeginn für Seniorenheim in Neuer Stadtmitte Rheinstetten

Innerhalb von zwei Jahren sollen an der B36 insgesamt 88 Pflegeplätze, 15 Tagespflegeplätze und 31 Plätze im betreuten Wohnen entstehen. Der Arbeiter-Samariter-Bund investiert 30 Millionen Euro.

Für den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Baden-Württemberg ist es laut dem Landesgeschäftsführer Lars-Ejnar Sterley „das größte und teuerste Projekt“ seiner Geschichte: In der Neuen Stadtmitte in Rheinstetten-Mörsch entsteht ein dreigeschossiger Bau mit 88 stationären Pflegeplätzen, 15 Tagespflegeplätzen und 31 betreuten Wohnungen. Die Kosten belaufen sich auf 30 Millionen Euro.

Direkt an der Querspange und der B36 soll das Gebäude innerhalb von zwei Jahren in die Höhe wachsen, erklärte Sterley bei einem Vor-Ort-Termin auf der Baustelle in Rheinstetten.

Die Bagger stehen schon bereit, in den kommenden vier Wochen soll zunächst die Erde für die Tiefgarage und die Kellerräume des Gebäudes ausgehoben werden, im Anschluss wird mit dem Rohbau begonnen.

Betreute Wohnungen werden vermietet

Auf einen offiziellen Spatenstich habe man aus Pandemie-Gründen verzichtet, erklärte Stefan Nagel, Geschäftsstellenleiter des ASB-Regionalverbandes Rheinstetten/Rastatt. Im Sommer soll es stattdessen eine Art Richtfest geben. Man hoffe, bis Ende des Jahres mit dem Rohbau fertig zu sein.

Bezugsfertig soll das Pflegeheim dann voraussichtlich Anfang 2024 sein. Die betreuten Wohnungen werden vermietet, die Vermarktung beginnt laut Nagel erst nach Fertigstellung.

75. Pflegeeinrichtung des Arbeiter-Samariter-Bunds in Baden-Württemberg

Auf den ambulanten Pflegedienst, den der Arbeiter-Samariter-Bund in der Jakobstraße Rheinstetten betreibt, habe das neue Bauprojekt keinen Einfluss – „er bleibt bestehen“.

Wenn das Gebäude fertig ist, wird es die 75. Pflegeeinrichtung des ASB in Baden-Württemberg sein, sagte Landesgeschäftsführer Sterley.

Koordiniert wird die Bauausführung durch die Firma Pfeil Projektentwicklung mit Sitz in Heilbronn. Insgesamt wird die neue Pflegeeinrichtung am Rande der Neuen Stadtmitte laut Geschäftsführer Stefan Pfeil rund 7.500 Quadratmeter Nutzfläche umfassen.

Bernd Horldt, der Vorsitzende des ASB-Regionalverbands Rheinstetten/Rastatt rechnet damit, dass in der Einrichtung 70 bis 80 Arbeitsplätze entstehen. Die Zufahrt zu dem Pflegeheim und den betreuten Wohnungen wird von der Querspange über die Emil-Wachter-Straße erfolgen.

Weitere Entwicklungen im Baugebiet

Neben dem Baufeld für das Pflegeheim sind bereits die ersten Wohnungen in der Neuen Stadtmitte bezogen. Außerdem sollen in dem Baugebiet ein Bürger- und Kulturhaus mit angrenzender Grünanlage und Marktplatz für rund 18,5 Millionen Euro entstehen sowie weitere Wohnungen, ein Komplex mit einem Edeka-Supermarkt und einem Fitnessstudio und ein weiterer mit einem dm-Drogeriemarkt und Büro- sowie Praxisräumen.

Als Baubeginn für das Bürger- und Kulturhaus sowie die Gewerbe- und Dienstleistungskomplexe wird der September 2022 angepeilt.