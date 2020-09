Baumschneider findet zehn versteckte Hanfpflanzen bei Neuburgweier

Der Baumschneider war am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in einem Feldgebiet bei Neuburgweier, einem Stadtteil von Rheinstetten, unterwegs. Dies teilte das Polizeipräsidium in Karlsruhe am Freitagmorgen mit. Dabei entdeckte er zehn Hanfpflanzen, die von unbekannten Personen angebaut worden waren.

Auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern waren die Pflanzen mit einem Maschendrahtzaun umzäunt. Außerdem wurden in der Nähe der kleinen Plantage Gartenutensilien gefunden, welche offenbar zur Pflege der Pflanzen dienten.

Alarmierte Polizeibeamte haben die Pflanzen beschlagnahmt. Jetzt sammeln sie Hinwiese, um die unbekannten Hanfbauer zu ermitteln.