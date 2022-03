Kriterien für Bauplatzvergabe in Rheinstetten werden festgezurrt

Wer einen Bauplatz in Rheinstetten bekommt, entscheidet künftig nicht mehr die Warteliste. Im Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde über Kriterien für ein Punktesystem beraten. Neben der Frage bestehenden Eigentums spielen auch Kinder und soziales Engagement eine Rolle.

Bauplätze in Rheinstetten sind knapp, die Nachfrage danach aber deutlich gestiegen, verdeutlichte Baubürgermeister Michael Heuser (parteilos) im Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA). Bisher erfolgte die Vergabe von Bauplätzen auf Grundlage einer Warteliste.

Das soll nun geändert werden durch die Einführung eines Punktesystems, das sich zu einem Drittel aus ortsbezogenen Kriterien und zu zwei Dritteln aus sozialen Kriterien errechnet.

Welche Kriterien das genau sein sollen und wie sie gewichtet werden, darum war es bereits bei Vorberatungen im Februar gegangen. Nun diskutierte der VFA Ergänzungen und Änderungen zu den Vorberatungen und sprach abschließend eine einstimmige Empfehlung an den Gemeinderat aus.

Ehrenamtliches Engagement soll berücksichtigt werden

Ziel des Punktesystems ist es laut Heuser, den sozialen Zusammenhalt in der Stadt zu stärken und eine nachhaltige Sesshaftigkeit zu ermöglichen.

Durch die Bauplatzkriterien sollen vor allem auch Bürger in herausragenden und arbeitsintensiven Funktionen in einem Verein, kirchlichen Organisationen und anderem ehrenamtlichen Engagement besonders berücksichtigt werden, wie es in der Präambel zum neun Punkte umfassenden Kriterienkatalog heißt.

Diskussionsbedarf gab es im Ausschuss hinsichtlich der Bewertung des Engagements, beispielsweise bei Feuerwehr oder DLRG. Nach welchem Kriterium bewertet werde, etwa nach der Zahl der Einsätze, fragte Birgit Mangold (Grüne).

Wir sollten kein Mehrfacheigentum fördern. Heinz Wöstmann, im Verwaltungs- und Finanzausschuss

Heinz Wöstmann (CDU) sagte, das sei schwerlich heranzuziehen, weil immer auch die Gefahr von Gefälligkeitsbescheinigungen bestehe. Durch den Austausch der Formulierung „aktives Mitglied“ gegen „in einer gewählten Funktion“ gebe es eine nachweisbare Grundlage.

Bei den Ortsbezugskriterien gibt es Punkte für den Hauptwohnsitz in Rheinstetten, je nach der Dauer. Ebenfalls pro Jahr werden Punkte an Bewerber vergeben, die einer Erwerbstätigkeit in der Stadt nachgehen, wobei die Punkte für Paare, die beide berufstätig sind, addiert werden.

Punkte gibt es für junge Paare

Die sozialen Kriterien im genannten Katalog umfassen Haushalte mit minderjährigen Kindern, die Punktezahl richtet sich an drei Altersgruppen aus.

Punkte gibt es auch für junge Paare unter 40 Jahren. Zusatzpunkte gibt es für Personen über 65 Jahren, die im gleichen Haushalt wie der Bewerber leben.

Gestaffelt sind die Punkte für Bewerber mit Behinderung je nach deren Grad – ab 50 oder ab 80 Prozent – ebenso für Personen mit Pflegegrad der Stufen 1 bis 5.

Es gibt aber auch Minuspunkte, etwa für Bewerber, die bereits Wohneigentum besitzen. Ist das außerhalb der Stadt, ist der Abzug höher als bei Besitz innerhalb, weil hier das vorhandene Eigentum bei Neubau dem Wohnungsmarkt zur Miete zur Verfügung steht.

Die Malus-Regelung bei bereits vorhandenem Eigentum – Eigentumswohnungen wurden neu in den Katalog aufgenommen – hat den Hintergrund, dass Mieter, die erstmals Eigentum bilden wollen, gegenüber solchen, die bereits Eigentum haben, gefördert werden sollen. „Wir sollten kein Mehrfacheigentum fördern“, so Wöstmann.

Bei gleicher Punktzahl entscheidet in Rheinstetten das Los

Für die Vorlage an den Gemeinderat werde die Formulierung, so Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU), neu gefasst in dem Sinne, dass wer Eigentum behält, von der Vergabe ausgeschlossen wird und wer es verkauft, Minuspunkte bekommt.

Sollte es gleiche Punktzahlen geben, erhalten den Vorzug Bewerber, die die größte Zahl an minderjährigen Kindern im Haushalt haben. Bei weiterem Gleichstand wird bevorzugt, wer noch kein Wohneigentum hat. Greift auch das nicht, gibt es ein Losverfahren.