Los geht’s um 13 Uhr auf dem Festplatz in Neuburgweier, bei schlechtem Wetter ziehen wir in die Zelthalle. Schluss ist um 20 Uhr. Die Arge Neuburgweier organisiert einen Bierwagen und ein paar Biertischgarnituren. Die Besucher sind aufgefordert, auch eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen, wie beim „Dinner im Dorf“, das wir in Neuburgweier schon ein paar Mal organisiert haben. Wir haben die örtlichen Musikvereine eingeladen, vorbeizukommen und aufzuspielen. Den Getränkeausschank organisiert der „Treff 79“, dahinter steht das Team des ehemaligen Jugendtreffs. Es gibt außer Bier auch Antialkoholisches. Den Essensstand muss der OB organisieren. Hier hat er Unterstützung vom Cateringbetrieb Eberhard Bücher. Zusammen mit Bücher hat er auch die Würste produziert – sie sind wirklich selbstgemacht und werden auch vom OB ausgegeben.