Karlsruher Polizisten sind am Donnerstag in Rheinstetten von einem Fahrer beleidigt und bespuckt worden. Der 30-jährige Mann war nicht nur betrunken, sondern auch unter Drogeneinfluss Auto gefahren.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend Polizeibeamten beleidigt und bespuckt, als er von den Polizisten verhaftet wurde. Wie die Karlsruher Polizei mitteilt, war der 30-jährige Mann gegen 23.30 Uhr in der Bachstraße in Rheinstetten unterwegs. Dabei fiel er einem Zeugen auf, der den Fahrer daraufhin anhielt und die Polizei alarmierte.

Beim Eintreffen stellten die Beamten offenbar Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein anschließender Alkoholtest ergab dann einen Wert über ein Promille. Außerdem erklärte der Mann wohl spontan, dass er vor Antritt seiner Fahrt auch noch Betäubungsmittel zu sich genommen hatte.

Als die Polizisten den 30-Jährigen festnehmen wollten, setzte der sich zur Wehr. Er musste an Händen und Füßen gefesselt werden und spuckte um sich. Zudem beleidigte und beschimpfte er beide Beamten. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Später bestätigte ein Bluttest, dass der Mann unter Alkohol und Drogeneinfluss stand. Die Polizisten nahmen den Fahrer in Gewahrsam und beschlagnahmten seinen Führerschein. Nun erwarten den Autofahrer gleich mehrere Anzeigen.