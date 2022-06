Betrunkener Mann belästigt Passanten am Epplesee

Ein 54-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag am Epplesee bei Rheinstetten mit einem Messer hantiert und Passanten angepöbelt.

Ein offenbar betrunkener Mann hat am Dienstagnachmittag am Epplesee bei Rheinstetten für einen Polizeieinsatz gesorgt, so das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Weil der Mann scheinbar mit einem Messer hantierte und Besucher des Sees anpöbelte, verständigten Badegäste gegen 15.30 Uhr die Polizei.

Die Polizisten stellten dann in dem Rucksack des 54-Jährigen zwei Messer sicher. Konkret gefährdet wurde nach bisherigen Erkenntnissen aber niemand. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 3,2 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen.