Betrunkener Rollerfahrer verletzt sich in Rheinstetten schwer

Während seiner Fahrt auf der Brunnenstraße blieb der 67-Jährige an einem Außenspiegel hängen und stürzte. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann betrunken war.

Ein 67-jähriger alkoholisierter Rollerfahrer hat sich bei einem Sturz am Montagnachmittag in Rheinstetten schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 17.50 Uhr mit seinem Roller auf der Brunnenstraße, wo er mit dem Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs zusammenstieß und stürzte. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Als Polizisten den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der Mann unter erheblichem Einfluss von Alkohol stand. Er musste sich daraufhin Blut abnehmen lassen. Ermittelt wird aktuell noch, ob der 67-Jährige über einen Führerschein zum Fahren des Rollers verfügt.