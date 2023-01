In Rheinstetten, Ettlingen und Karlsruhe

Bewaffnete Apotheken-Überfälle: Methadon und Beruhigungsmittel gestohlen - für den Schwarzmarkt?

Bewaffnet und mit Sturmhauben maskiert sind Unbekannte am Mittwochnachmittag und am Donnerstagmorgen in Apotheken eingedrungen, um Medikamente zu stehlen. Apotheker sind erstaunt über die Vorgehensweise.