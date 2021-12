Das zweite Adventswochenende wird schön winterlich werden. In den tieferen Lagen wird es Schmuddelwetter geben, in den höheren werden die Schneeflocken fallen. Und es ist damit zu rechnen, dass der Schnee noch ein paar Tage liegen bleibt, zumindest in den Höhen ab 600 Metern. Das liegt an der Nord-West-Wetterlage, die kalte Luft von der Nordsee zu uns rüberbringt. Nachts kann es leichten Frost geben und damit auch glatte Straßen.