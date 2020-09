Tag des Zeitungsausträgers

BNN-Zusteller sorgen für (badische) neueste Nachrichten am Frühstückstisch

Von der Druckerei bis in den Briefkasten ist es für Zeitungen ein langer Weg. Zum Tag des Zeitungsausträgers am 4. September wollen wir die Arbeit eines wichtigen Glieds in unserer Lieferkette genauer vorstellen: unserer BNN-Zusteller.