Drei Gartenhütten-Brände an drei Tagen haben diese Woche in Rheinstetten Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Zum ersten Brand wurde die Wehr nach Angaben des Rheinstettener Kommandanten Sascha Schröder am Dienstag in der Nähe der Schwarzwaldschule in Rheinstetten-Forchheim gerufen.

Erster Brand am Dienstag bei der Schwarzwaldschule

Dort brannte nicht nur eine Hütte, sondern auch die benachbarte Hecke. Am Mittwoch folgte laut Schröder der zweite Einsatz bei einer Gartenhütte an der Karlsruher Straße (Ecke Weinbrennerstraße), und am Freitagnachmittag brannte dieselbe Hütte noch einmal.

Beim ersten Feuer am Mittwoch sei die Hütte nur gering beschädigt worden, weil die Einsatzkräfte frühzeitig alarmiert worden seien. Am Freitagnachmittag lag sie dann in Schutt und Asche.

Noch keine Aussage zur Brandursache

Die Feuerwehrkräfte, die am Nachmittag mit sechs Fahrzeugen und 19 Mann anrückten, waren laut Schröder etwa eine Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt, konnten aber ein völliges Ausbrennen nicht mehr verhindern. Für Aussagen zur Brandursache verwies er an die Polizei.

Das Polizeipräsidium konnte hierzu am Freitag auf Nachfrage noch keine Angabe machen. Ein Sprecher teilte lediglich mit, dass die Kriminalpolizei ermittle. Auch die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt. Man sei am Freitag um 14.45 Uhr alarmiert worden.