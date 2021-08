Brand in Linienbus bei Rheinstetten-Mörsch – B36 aktuell gesperrt

Auf der B36 bei Rheinstetten ist am Samstagmorgen ein Linienbus in Brand geraten. Die Bundesstraße ist aktuell gesperrt.

Wie die Polizei Karlsruhe in einer ersten Meldung mitteilte, sei das Feuer im Bus in Höhe Mörsch gegen 7 Uhr am Samstag ausgebrochen. Verletzt soll ersten Informationen zufolge niemand sein. Die Bundesstraße ist gesperrt.

Diese Meldung wird aktualisiert.