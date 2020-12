Am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, verständigte ein Zeuge die Feuerwehr, da er hohe Flammen aus dem Wald zwischen Rheinstetten und Ettlingen wahrnehmen konnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizeibeamte fanden schließlich eine brennende Ansitzeinrichtung für Jäger in der Nähe des Wasserwerks, teilte die Polizei mit. Offenbar war der Hochsitz mutwillig in Brand gesteckt worden. Er musste komplett umgelegt werden um den Brand zu löschen.

Die Ermittlungen dauern an.