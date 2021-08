Als Maßstab für die Rentabilität einer Windkraftanlage wird das durchschnittliche Windaufkommen am Standort herbeigezogen, die sogenannte Windhöffigkeit. Diese kann erst nach einer einjährigen Messreihe erfasst werden.

Orientierungswerte gibt davor der Windatlas des Landes (www.energieatlas-bw.de/wind). Er misst die Eignung eines Standortes an der Leistungsdichte des Windes. Der erforderliche Mindestwert beträgt 215 Watt pro Quadratmeter in 160 Metern Höhe. Am Standort Stiftäcker weist der Windatlas 250 bis 310 Watt pro Quadratmeter aus.