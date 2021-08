Lob für Bürgerdialog

Bürgerentscheid über Windkraft in Rheinstetten: Richtig so

Sollen südlich des Epplesees künftig Windräder stehen? Darüber entscheiden die Menschen in Rheinstetten am 26. September per Bürgerentscheid. Ein vorbildliches Vorgehen, findet unsere Autorin.