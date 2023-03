Mit Bundesparteitagen hat Karlsruhe Erfahrung. In diesem Jahr steht ein weiteres Großereignis in der Messe an: Die Grünen veranstalten dort ihre Bundesdelegiertenkonferenz.

Online fehlt der Termin noch in der Jahresvorschau der Messe Karlsruhe, doch zwischen einem Auftritt von Comedian Ralf Schmitz und einem Konzert mit Meisterwerken von Beethoven und Mendelssohn wird sich noch eine Großveranstaltung von bundesweiter Bedeutung einreihen: Im November veranstalten die Grünen ihre diesjährige Bundesdelegiertenkonferenz in der Messe in Rheinstetten. Das bestätigt ein Sprecher der Bundespartei. Und die hat sich einiges vorgenommen.

Weil das Programm umfangreich ist, dauert die Zusammenkunft vier statt der sonst üblichen drei Tage. Vom 23. bis 26. November soll zunächst einmal die im Mai 2024 anstehende Europawahl vorbereitet werden.

Mit Blick auf das Programm dazu erwartet Victoria Otto vom Karlsruher Kreisvorstand der Grünen eine rege Diskussion und viele Änderungsanträge, wie sie sagt.

Grüne wählen Bundesvorstand in der Messe Karlsruhe

Aufgestellt werde dann auch noch die Europaliste. Ein weiterer Programmpunkt ist die alle zwei Jahre turnusmäßig anstehende Wahl von Bundesvorstand und Parteirat. Ob Ricarda Lang oder Omid Nouripour – es wird mit viel Parteiprominenz gerechnet. Otto erwartet, dass dies auch mit Blick auf die Europa- und ebenso die Landesebene gilt. Sie sagt: „Wir freuen uns sehr auf diese Veranstaltung.“

Tatsächlich wollten die Grünen schon 2020 eine Großveranstaltung in Karlsruhe abhalten – aus historischen Gründen: 1980 wurde die Partei im Badischen gegründet.

„Damals war schon die dm-Arena gebucht“, erinnert sich Maren Mehlis von der Messe Karlsruhe. Doch wegen Corona konnte der Event nicht wie geplant stattfinden. „Damals reisten einige Redner an. Von der dm-Arena aus wurden deren Beiträge dann digital übertragen.“ Jetzt sei wieder die dm-Arena gebucht.

Versprecher von Angela Merkel in Karlsruhe

„Bei der letzten Konferenz dieser Art im Herbst in Bonn waren 820 Delegierte dabei“, berichtet Victoria Otto. Doch es gebe auch die Möglichkeit, als nicht stimmberechtigter Gast zu kommen. Hinzu kommen Journalisten und weitere Beobachter.

Zu den Delegierten kamen in Bonn am Ende rund 1.000 weitere Gäste hinzu. Das reichte von Gewerkschaftsvertretern bis hin zu Gastrednern und Mitarbeitern der Berufspolitiker. Zu den Rednern zählten Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock.

Die Karlsruher Grünen nominieren fünf Delegierte für die Konferenz. Darunter werden mindestens drei Frauen sein. Im Sommer wird entschieden, wer über das Europaprogramm und die Parteispitze in der Karlsruher Messe mitentscheidet.

Dort hat man Erfahrung in Sachen Bundesparteitage. Die CDU beispielsweise war 2010 und 2015 zu Gast. Und mancher erinnert sich bis heute, wie die damalige Kanzlerin Angela Merkel vor laufenden Kameras in ihrer Rede von der „Messe Stuttgart“ aus grüßte – ein Versprecher, versteht sich. Die SPD tagte 2005 in Karlsruhe.

Hotels sind für die Zeit der Bundesdelegiertenkonferenz noch nicht ausgebucht

Diverse Kreisverbände haben auf ihren Internetseiten schon einen Countdown geschaltet, wann es nach Karlsruhe geht, etwa die Grünen in Cottbus.

Noch haben Delegierte auch bei den Übernachtungsmöglichkeiten die Wahl: Für die komplette Tagungszeit verzeichnet ein einschlägiges Internetportal allein für Karlsruhe und die Umgebung 116 Optionen. Im gleichen Zeitraum in der Woche zuvor gibt es 131 freie Unterkünfte.