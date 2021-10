Nach eigener Darstellung ist sie durch die Gesetzesänderung „überrumpelt“ und in ihren parlamentarischen Rechten verletzt worden. Konkret geht es darum, dass die CDU und SPD das Gesetz im Hauruck-Verfahren so schnell durch den Bundestag gebracht hätten, dass der AfD keine Zeit geblieben sei, um „oppositionelle Strömungen in der Bevölkerung“ zu mobilisieren. Im Klartext: Die rechtspopulistische Partei konnte keine Protestdemonstrationen zusammentrommeln. Vor Gericht erhob zudem der Bevollmächtigte der AfD, Ulrich Vosgerau, den Vorwurf, dass die Regierungsparteien in einem „geheimen Vorverfahren“ illegitim Rechtsgutachten für die bevorstehende Gesetzesänderung hätten anfertigen lassen, die dann zur Überraschung der Opposition plötzlich präsentiert worden seien. Am Ende habe die AfD keine Möglichkeit gehabt, sich umfassend zu informieren und einzubringen. „Der Unterschied zwischen der Demokratie und Diktatur ist, dass sich die Opposition an der Gesetzgebung beteiligen kann“, sagte Vosgerau. Demnach sieht sich die AfD also in einer Diktatur.