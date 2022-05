Zunahme psychologischer Auffälligkeiten

Corona hat Spuren hinterlassen: Rheinstetten verstärkt Sozialarbeit an Grundschulen

Um eine 25-Prozent-Stelle wird die Schulsozialarbeit an Grundschulen in Rheinstetten aufgestockt. Die Stadt sieht einen wachsenden Bedarf auch in Folge der Pandemie.