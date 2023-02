Defekter Durchlauferhitzer verursacht Brand in Rheinstetten

Eine Wohnungsbrand in Forchheim ist am Dienstagabend durch einen defekten Durchlauferhitzer entstanden. Es gab keine Verletzten.

Eine Wohnung in der Adlerstraße in Rheinstetten-Forchheim hat am Dienstagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, sind hierbei keine Personen verletzt worden.

In dem Wohnhaus begann die betroffene Wohnung gegen 20.30 Uhr zu brennen. Ein defekter Durchlauferhitzer im Badezimmer fing aus unbekannten Gründen Feuer. Die Feuerwehr Rheinstetten wurde alarmiert und bekam den Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht. Der hierdurch entstandene Sachschaden liege bei circa 25.000 Euro.