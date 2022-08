Die KiR-Bühne Rheinstetten startet am 9. September in die Saison

Namhafte Kabarettisten geben sich im Herbst auf der KiR-Bühne in Rheinstetten die Klinke in die Hand: Ab dem 9. September ist in der Aula des Schulzentrums in Rheinstetten-Mörsch wieder Programm geboten.

Den Auftakt der Herbst-Saison auf der KiR-Bühne macht am 9. September der Münchner Kabarettist Christian Springer, der seit Schulzeiten auf der Bühne zuhause ist.

15 Jahre lang ist er als „Fonsi“ aufgetreten, unter anderem in den Sendungen des BR-Fernsehens vom Oktoberfest, er hat den Münchner Nockherberg bespielt und den BR-Schlachthof, außerdem stammen aus seiner Feder zehn Bücher. In Rheinstetten spielt Christian Springer laut Ankündigung der KiR-Bühne sein Programm „Best of Springer“.

„Dann isset halt so“ heißt es am 7. Oktober, wenn Stefan Danziger in Rheinstetten zu Gast ist. Seit vier Jahren bringt der in der DDR geborene Comedian das Publikum zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken, Bühnenerfahrung sammelte er in Berlin, London, Edinburgh und Amsterdam.

Jochen Malmsheimer kommt auf die KiR-Bühne

In seinem aktuellen Programm nimmt Stefan Danziger sich und seine Bedeutungslosigkeit auf die Schippe, angefangen bei ganz persönlichen, alltäglichen Dingen bis hin zu weltgeschichtlichen Ereignissen, die vielleicht nur durch Scheitern möglich wurden. Und zeigt dabei, dass Misslungenes allemal witzig ist.

Der preisgekrönte Kabarettist Jochen Malmsheimer (unter anderem Deutscher Kleinkunstpreis und Deutscher Kabarettpreis) kommt am 28. Oktober mit seinem Programm „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ auf die KiR-Bühne. Bekannt geworden ist Jochen Malmsheimer durch seine Auftritte als Hausmeister in der ZDF-Kabarettsendung „Neues aus der Anstalt“.

In seinem aktuellen Programm zeltet er im Freiland, bereit, sich dem Unsinn unserer Tage in den Weg zu stellen, gegürtet mit dem Schwert der Poesie, gewandet in die lange Unterhose tröstenden Mutterwitzes und weiterhin unter Verzicht auf jegliche Pantomime.

Stephan Bauer schließt die Herbstsaison ab

Am 18. November präsentieren sich die Musik-Kabarettisten Ass-Dur auf der KiR-Bühne dem Publikum. Nach ihrem umjubelten Auftritt beim diesjährigen „Fest“ in Karlsruhe kommen sie bereits das zweite Mal nach Rheinstetten. Den ersten Auftritt auf der KiR-Bühne hatte das Brüderpaar Dominik und Florian Wagner, das sich kurz zuvor als Duo neu formiert hatte, im Jahr 2019. Nun haben sie für Rheinstetten ihr Programm erweitert und zeigen „Quint-Essenz Vol. 2!“

Den Abschluss der Herbstsaison macht Stephan Bauer, der am 9. Dezember mit seinem Programm „Weihnachten fällt aus – Josef gesteht alles!“ zu Gast ist. Eigentlich sollte Stephan Bauer bereits im März 2020 in Rheinstetten auftreten, doch dann wurde er das erste Opfer des Lockdowns. Für das städtische Angebot „Rheinstetten-tv“ gab er ein einstündiges Online-Gastspiel, das laut KiR-Bühne überaus gute Resonanz hatte.

Nun kommt er mit seinem ersten Weihnachtsprogramm, das die gnadenlos komische Antwort auf die apokalyptischen Seiten des Weihnachtsfestes ist – mit nur einem Ziel: dass es in dieser Zeit wenigstens einmal ordentlich was zu lachen gibt.

Mit diesem nach eigener Aussage ambitionierten Herbstprogramm hoffen die Veranstalter auch darauf, das über die Corona-Zeit angehäufte Defizit zu verringern. Man sei „in starkem Maße geprägt durch die vergangenen zweieinhalb Corona-Jahre und die nicht zufriedenstellenden Besucherzahlen bei den beiden Neustartversuchen“, heißt es in einer Pressemitteilung.