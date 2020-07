Ortschaftsrat Würmersheim

Von usnerem Mitarbeiter H





Durmersheim-Würmersheim. Straßenbäume erfüllen viele wichtige Funktionen und bereichern das Ortsbild. Sie dienen unter anderem der Fixierung von Kohlenstoffdioxid und verbessern durch die Verdunstung von Wasser und der Filtrierung von Feinstaub das Stadtklima. Diese zwei Feststellungen standen am Anfang einer vom Umweltamt der Gemeinde erstellten Vorlage für die Sitzung des Würmersheimer Ortschaftsrats, die am Mittwoch vor leeren Zuhörerplätzen im Gemeindezentrum stattfand.

Die Erläuterungen gingen umfangreich weiter. Sie widmeten sich dem Zweck und den Eigenheiten von Baumwurzeln, um sich schließlich dem Fall zuzuwenden, für den diese Vorbemerkungen erforderlich schienen.

Konkret ging es um Platanen am Beginn der Prätoriusstraße. Die Bäume haben auf beiden Seiten in den Gehwegbereichen zu Schäden geführt. Durch Wurzelwuchs kam es zu Bodenanhebungen, Pflaster und Asphalt haben Beulen bekommen, für Fußgänger sind es Stolperfallen. Um das Problem fachgerecht in den Griff zu bekommen, holte die Verwaltung bei amtlichen Experten vom Naturschutzbeauftragten des Landkreises bis zum Baumkontrolleur der Kommune Rat und befasste den Landwirtschaftsausschuss des Gemeinderats mit dem Thema. Es seien „alle Instanzen gehört“ worden, ließ Ortsvorsteher Helmut Schorpp durchblicken, dass wiederholte Beschwerden eines Anwohners mit ein Grund für die ausführlichen Konsultationen war.

Karin Glied (CDU) hielt die Einschaltung mehrere Behörden wegen einer Sache, die man mit „Minimalaufwand“ hätte erledigen können, für übertrieben. Peter Görtz (CDU) legte hingegen Wert darauf, den Beschwerdeführer ernst zu nehmen, das Problem zu erkennen. Schorpp fasste die Expertisen und eigene Überlegungen in einer Empfehlung zusammen, mit der er „versucht“ habe, einen „pragmatischen Beschlussvorschlag“ zu formulieren.

Dieser beinhaltete die Behebung von Wurzelschäden auf öffentlicher und privater Fläche, die Instandsetzung und Absicherung eines Stabmattenzauns, Anpassung von Randsteinen, den Rückschnitt der fraglichen Bäume um etwa ein Drittel sowie regelmäßige Pflegeschnitte. Als Kandidaten gelten etwa sechs bis acht Bäume. Der Ortschaftsrat nahm einstimmig an. Schorpp hoffte, damit den „Königsweg“ gefunden zu haben, um das schon etliche Male diskutierte „leidige Thema“ endlich zum Abschluss zu bringen.

Während er in Bezug auf die Prätoriusstraße eher „Lapalien“ sah, sprach Bürgermeister Andreas Augustin von „massiven Problemen“ in der ganzen Gemeinde, insbesondere wegen Platanen und deren Wurzeln. An der Hauptstraße nördlich der Hans-Thoma-Straße etwa seien ebenfalls wegen Beschwerden Rückschnitte vorgenommen worden, worauf die Bäume mit verstärktem Wachstum reagiert hätten. Die dortigen Petenten seien mit der Situation nach wie vor unzufrieden. Zudem kosteten solche Maßnahmen ein „echtes Vermögen“, 350 Euro pro Baum und Schnitt. Insgesamt habe man schon über 30 000 Euro ausgegeben.

Ortsvorsteher Schorpp nutzte das Thema, um ein damit eng verbundenes „großes Anliegen“ in die Öffentlichkeit zu tragen. Er sorgte sich um Bäume allgemein, die aufgrund des Wetters unter Stress gerieten. Obwohl die Trockenheit in diesem Sommer noch nicht ganz so schlimm wie im letzten Jahr sei, würden an manchen Exemplaren schon Äste und Kronenspitzen ausdörren. Der Bauhof komme mit dem Bewässern kaum nach. Um Dürreschäden zu mildern brauche man Unterstützung von Privatleuten, appellierte Schorpp an die Einwohnerschaft: „helft mit!“.





Platanen in der Prätoriusstraße haben sich zu einem Problem ausgewachsen. Der Ortschaftsrat will es mit einem Maßnahmebündel lösen, unter anderem dem Rückschnitt um bis zu einem Drittel. Foto: Heck