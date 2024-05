„Tag der offenen Gärten“

Es grünt so grün: Auch „Unkraut“-Verkostung und Wasserspartipps in Rheinstetten

Wie es in Vorzeige-Privatgärten grünt und blüht, kann man in Rheinstetten sehen – Lerneffekte inklusive. Was beim Tag der offenen Gartentür zu erleben ist.