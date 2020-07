Das Coronavirus macht um Elchesheim-Illingen einen Bogen

In Elchesheim-Illingen hat es seit Beginn der Corona-Pandemie keinen einzigen bestätigten Fall gegeben. Trotzdem gelten dort die gleichen Schutzmaßnahmen wie überall.

Wer das Rathaus von Elchesheim-Illingen betreten möchte, muss sich einen Mundschutz überziehen. Bürgermeister Rolf Spiegelhalder streckt Besuchern zur Begrüßung den Ellbogen entgegen. In dem 3.000-Seelen-Ort gelten die gleichen Pandemie-Spielregeln wie überall. Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zu allen anderen Kommunen des Landkreises Rastatt. Elchesheim-Illingen verzeichnet bislang keine einzigen offiziellen Corona-Fall.

Seit Anfang März führt das Landratsamt Rastatt seine Covid-19-Statistik. In den meisten Gemeinden gibt es derzeit keine bestätigten Erkrankungen mehr, aber nur in Elchesheim-Illingen steht seit Anfang März die Null. Spiegelhalder lobt seine Mitbürger: „Die Leute haben sich diszipliniert an die Regeln gehalten.”

Er verweist auf die viele Aufklärungsarbeit, die Behörden und Verwaltung geleistet hätten. Aber Spiegelhalder ist sich bewusst, dass dies nicht die entscheidenden Faktoren beim bisherigen Zu-Null-Spiel im Kampf gegen die Pandemie waren: „Es wäre verwegen, das zu sagen.” Am Ende war es wohl einfach Glück.