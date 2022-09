Wer sich als Stammzellspender registrieren lassen möchte, kann dies am Sonntag, 11. September, in der Keltenhalle in Rheinstetten-Mörsch tun – und damit vielleicht der kleinen Emma das Leben retten.

Im Alter von nur zwei Monaten ist bei Emma aus Rheinstetten-Mörsch Blutkrebs diagnostiziert worden. Um wieder gesund zu werden, braucht das im April 2022 geborene Mädchen dringend eine Stammzellspende.

Aus diesem Grund organisiert die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) am Sonntag, 11. September, eine Registrierungsaktion in der Keltenhalle, Am Tummelplatz 6, in Mörsch, um passende Stammzellspender zu finden.

Ein Wangenabstrich genügt

Von 12 bis 16 Uhr kann man dort einen Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen machen, der anschließend im Labor analysiert wird.

Dabei wird untersucht, ob die Gewebemerkmale, die sich anhand des Wangenabstrichs erkennen lassen, mit denen von Emma übereinstimmen. Gibt es eine Übereinstimmung, so eignet sich die jeweilige Person potenziell als Spender.

Sie wird dann kontaktiert und gebeten, eine Blutprobe beim Hausarzt abnehmen zu lassen. So soll sichergestellt werden, dass auch wirklich alles zusammen passt. Anschließend kann ein Termin für die Stammzellspende organisiert werden.

Knapp 2.000 Menschen haben sich online schon registriert

Bei der Registrierungsaktion in der Keltenhalle am 11. September füllen die Besucher einen Fragebogen aus, in dem auch ihre Kontaktdaten hinterlegt sind. Möglich ist das laut Olesia Schweizer von der Organisation DKMS auch ganz einfach mittels QR-Code über ein Smartphone.

Einem Registrierungsaufruf von Familie und Freunden auf der Internetseite der DKMS waren bis Freitag, 2. September, nach Angaben von Olesia Schweizer schon fast 2.000 Menschen gefolgt.

Wer sich registriert, bekommt das Material für den Wangenabstrich inklusive Anleitung kostenlos nach Hause geschickt.

„Wichtig ist, dass der Abstrich dann auch an die DKMS zurückgesendet wird“, betont Schweizer. Letzteres ist ebenfalls kostenlos möglich.

Internet

Weitere Infos unter https://www.dkms.de/aktiv-werden/online-aktionen/emma