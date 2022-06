Vermisster Mann sorgt für Großeinsatz am Epplesee

Mit Rettungsbooten und Tauchern waren Feuerwehr und DLRG am Sonntagabend vor Ort. Ein Mann war nach einer Schwimmrunde nicht mehr aufgetaucht.

Am Sonntagabend

38 Rettungskräfte der DLRG und 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz: Weil ein Mann als vermisst gemeldet worden war, wurde am Sonntagabend am Rheinstettener Epplesee eine größere Suchaktion anberaumt.

Der Mann war nach Informationen der Rheinstettener Feuerwehr etwa zwei Stunden nach einer Schwimmrunde nicht wieder am Badestrand aufgetaucht. Seine Freunde setzten daraufhin den Notruf ab. Zuvor hatten sie sich bereits auf die Suche nach ihrem Begleiter gemacht.

Feuerwehrboote an zwei Stränden zu Wasser gelassen

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um kurz vor 19 Uhr alarmiert und rückte mit neun Fahrzeugen und Kräften aus zwei Abteilungen an. Zwei Boote der Feuerwehr wurden am FKK-Strand und am Hauptbadestrand zu Wasser gelassen, der Uferbereich abgesucht und mögliche Zeugen befragt.

Die DLRG war mit zehn Tauchern und zwei Rettungsbooten vor Ort, berichtet der Sprecher des Bezirksverbandes Karlsruhe, Luca Wernert. Helfer aus acht Ortsgruppen wurden aktiviert.

Mann war am Ufer eingeschlafen

Noch bevor die Suchaktion richtig gestartet war, sei der vermisste Mann aber wieder am Badestrand aufgetaucht. „Er war schlafend am Ufer angetroffen worden“, erklärte Polizeisprecher Dennis Krull auf BNN-Anfrage am Montag. Nach der Schwimmrunde sei er wohl eingedöst.