Erneute Brandlegung in Rheinstetten: Jugendlicher wird zum Verdächtigen

Nach erneuter Brandlegung am Freitagnachmittag an einer Gartenhütte in der Weinbrennerstraße in Rheinstetten hat die Polizei einen 14-jährigen Jugendlichen in Verdacht. Wie die Polizei mitteilte, ist das Holzhäuschen vollständig abgebrannt und der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Beamten haben unter anderem den Verdacht, dass derselbe Junge die zurückliegenden Brandlegungen an einem Müllcontainer und einem Gebüsch mutwillig gelegt haben könnte.

Die weiteren Ermittlungen hat das Haus des Jugendrechts übernommen.