Glaubt man der jüngsten ADFC-Umfrage, sind Radfahrer in Rheinstetten ziemlich zufrieden, wohingegen sie in Malsch noch mehr Nachbesserungsbedarf sehen. Manche Kritikpunkte gleichen sich aber.

Malsch hat eine glatte Vier und liegt damit eher im hinteren Mittelfeld, Rheinstetten kommt auf eine 3,4 und spielt damit ziemlich weit vorne mit: Beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) wurden neben Ettlingen auch zwei weitere Kommunen im südlichen Landkreis Karlsruhe bewertet.

Beide haben sich im Vergleich zu 2020 bei der Befragung 2022 leicht verbessert. Malsch landete in der Kategorie der Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern bundesweit auf Platz 283 von 447, Rheinstetten in der Kategorie Städte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern auf Platz 31 von 474.

Im Landesvergleich mit Kommunen ähnlicher Größe kommt Malsch auf Platz 57 von 92 und Rheinstetten auf Platz 7 von 72.

Rheinstetten springt von Platz 95 auf Platz 31

„Ein tolles Ergebnis“, kommentiert Rheinstettens Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU) das Ergebnis in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Vor allem, weil die Stadt bei der Umfrage 2020 bundesweit noch auf Platz 95 rangierte.

Die Bewertung zeige, „dass sich die stetigen Verbesserungen positiv auf das Fahrradklima in unserer Stadt auswirken“, aber auch „dass wir noch Luft nach oben haben und manches zu verbessern ist“.

Positiv bewertet wurden in Rheinstetten vor allem die Wegweisung für Radfahrer, die Möglichkeit, öffentliche Fahrräder zu leihen, die Möglichkeit der Fahrradmitnahme im öffentlichen Nahverkehr und die Werbung für das Radfahren.

Negativ fielen zum Beispiel die Breite der Radwege und die Ampelschaltung für Radfahrende auf. Auch bei der Öffnung von Einbahnstraßen in die Gegenrichtung für Radfahrer und bei Falschparkerkontrollen auf Radwegen sahen die Umfrageteilnehmer noch Verbesserungspotenzial.

Ampelschaltungen für Radfahrer werden in Malsch bemängelt

In Malsch wurden geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung, die Möglichkeit der Fahrradmitnahme im öffentlichen Nahverkehr und Falschparkerkontrollen auf Radwegen positiv bewertet. Negativ bewertet wurden unter anderem die Werbung für das Radfahren und Ampelschaltungen für Radfahrer.

Der Fahrradklima-Test des ADFC ist eine Umfrage, die alle zwei Jahre gemacht wird. 2022 fand sie zum zehnten Mal statt. Rund 245.000 Teilnehmer (2020: 230.000) bewerteten den Radverkehr in insgesamt 1.114 Städten und Gemeinden.

In Malsch haben 77 Menschen an der Umfrage teilgenommen, in Rheinstetten 103.