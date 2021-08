Wer am Fatigue-Syndrom erkrankt ist, sieht sich jeden Tag vor Herausforderungen gestellt, die unüberwindbar sind. Lange Zeit wurden die Menschen falsch verstanden. Ändert das nun Corona?

Zähneputzen? An einem guten Tag hat Gerda Honig dazu noch die Kraft. Und dennoch: Jede weitere Aufgabe im Haushalt fällt ihr schwer, nur kurze Zeit kann sie stehen.

In manchen Räumen in ihrer Wohnung in Stutensee stehen Stühle oder Hocker, damit sie sich niederlassen kann. Wenn es ihr schlecht geht, verbringt sie Tage im Bett – müde, angeschlagen und kraftlos.

Die 67-Jährige leidet an Chronischem Erschöpfungssyndrom, seit 2005. So wie ihr geht es geschätzt noch 350.000 weiteren Menschen in Deutschland. Sie alle warten auf eine Therapie. Und vielleicht gibt Corona dazu den Anstoß.