Feuerwehr rettet Mann aus Wohnung in Rheinstetten-Mörsch

Früh am Morgen war ein Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr gemeldet worden. Ein Mann wurde mit einer Leiter aus dem Obergeschoss gerettet. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Mit einer Leiter hat die Feuerwehr Rheinstetten am Donnerstagmorgen einen Mann aus seiner Wohnung im Obergeschoss eines Hauses in der Großen Kirchenstraße in Rheinstetten gerettet. In dem Gebäude war ein Brand ausgebrochen, es kam zu starker Rauchentwicklung.

Verletzt wurde niemand, berichtet der Kommandant der Rheinstettener Feuerwehr, Sascha Schröder. Der Brand konnte gelöscht werden, Feuerwehr und Polizei waren am Vormittag noch vor Ort.

Alter Holzofen als Brandursache?

Mutmaßliche Brandursache könnte ein alter Holzofen im Dachgeschoss des Gebäudes gewesen sein, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Die Polizei sei um 6.35 Uhr über die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in Karlsruhe alarmiert worden.

Die Mieterin der Wohnung, in der der Brand ausbrach, sei nicht vor Ort gewesen. Die Wohnung sei völlig zerstört. Den Sachschaden schätze man auf 100.000 Euro.