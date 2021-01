„Bei der Planung für die neue Stadtmitte Rheinstetten haben wir uns mit der zuständigen Behörde für das Wasserrecht beim Landratsamt Karlsruhe auch das angrenzende Wasserschutzgebiet der Zone II angeschaut“, erläutert die Pressestelle der Stadt Rheinstetten den Sachverhalt.

Um eine gleichbleibende Qualität des Grundwassers zu gewährleisten, habe das Landratsamt Karlsruhe entsprechende Maßnahmen bei der Bauausführung des neuen Geh- und Radweges zwischen dem Rösselsbrünnle und der B36 angeordnet.

„Zudem wurde die Stadt verpflichtet, die Bevölkerung über den Schutz der Trinkwasserversorgung aufzuklären und durch geeignete Beschilderung und Veröffentlichungen darauf hinzuweisen, dass das Areal der Schutzzone keine Hundeauslaufstrecke darstellt.“

Im Landratsamt Karlsruhe ist Dieter Marschall, Sachgebietsleiter der Unteren Wasserbehörde, mit diesem Vorgang vertraut. „Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die Bebauung der neuen Stadtmitte in unmittelbarer Nähe“, sagt er.

Es geht um die Wasserqualität. Dieter Marschall, Sachgebietsleiter der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt Karlsruhe

„Die Fläche beim Wasserwerk fällt unter die Kategorie Schutzzone 2. Dort geht es um die Wasserqualität.“ Weil im Bereich des Wasserwerks diese hervorragend sei, werde es komplett ungefiltert und ungechlort ins Netz der Stadt eingespeist. „Es liegt also im Eigeninteresse der Bürger, diese Fläche frei von Verunreinigungen zu halten“, so Marschall.

Die Gefahr, dass sonst zu viele Bakterien ins Grundwasser gerieten, sei einfach gegeben, sagt Marschall und weist explizit darauf hin, dass es auch nicht damit getan sei, die Hinterlassenschaft des Hundes auf der genannten Fläche in einen Plastikbeutel zu packen und dann in den Mülleimer zu werfen.

„Es geht wirklich darum, dass dort keine Hunde mehr mitgeführt werden sollen.“ In freier Natur sei dies weniger ein Problem. „Dort verteilt es sich mehr. Aber beim Wasserwerk Forchheim ist die Grünfläche durch die Bebauung eingegrenzt. Deshalb summiert sich das dort dann auf engstem Raum.“

Bakterien können zur Gefahr werden

Der Notwendigkeit, die Bürger nochmals explizit mit Schildern darauf hinzuweisen, ist sich auch die Stadt bewusst. „In den letzten Jahren haben sich viele Trampelpfade in diesem Bereich entwickelt, und uns ist der Schutz des Trinkwassers ein großes Anliegen. Dass Hunde in diesem Areal ihr Geschäft nicht verrichten sollen, ist daher keineswegs neu. Die Schilder weisen nun darauf hin.“

Die Wasserschutzzone II (Engere Schutzzone) solle den Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen wie etwa Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeier gewährleisten, die „bei geringer Fließdauer und -strecke zu der Wassergewinnungsanlage gefährlich sind.“ Daher solle die Zone II den Bereich der Umgebung der Wassergewinnungsanlage abdecken, in dem das Grundwasser 50 Tage oder weniger bis zum Erreichen der Fassung benötigt.

Gemischte Gefühle bei Hundehaltern

Hundehalter und Anwohner reagieren in den sozialen Netzwerken gemischt auf die neuen Schilder: sowohl mit Zustimmung wie auch mit Kopfschütteln. „Es ist gut, dass das mit dem Schutz des Grundwassers so streng gehandhabt wird“ schreibt ein Nutzer in einer Rheinstettener Facebook-Gruppe. Andere monieren: „Als Steuern zahlender Hundehalter frage ich mich da nur, was mit den ganzen Freigängerkatzen ist.“

Nichtsdestotrotz: Wer künftig seinen Hund trotz des Verbots in der Wasserschutzzone rund um das Forchheimer Wasserwerk ausführt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro.