Gemeinderat gibt grünes Licht für Mietspiegel in Rheinstetten

Die Grundlagen: Das ALP Institut geht von 3.839 frei finanzierten Mietwohnungen in Rheinstetten aus, in Ettlingen von 9.768. Bei der Mieterbefragung gab es einen Rücklauf von 598 Fragebögen, 387 der Antworten waren laut ALP verwertbar. Bei der Vermieterbefragung waren die Auskünfte zu 702 Wohnungen verwertbar. Der verwertbare Rücklauf aus der Mietererhebung beträgt also 1.089 Datensätze.