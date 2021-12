Feuerwehreinsatz auf dem ehemaligen Vereinsgelände des 1. MSC Mörsch: Am Vereinsheim stellte die Polizei Einbruchsspuren fest.

Auf dem ehemaligen Vereinsgelände des 1. MSC Mörsch gab es am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr einen größeren Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Rheinstetten. Es war dort zu einem Brand im und am ehemaligen Vereinsheim gekommen. In das Vereinsheim war laut Polizei möglicherweise zuvor eingebrochen worden. Darauf deute jedenfalls ein aufgehebeltes Fenster hin.

Auf dem Gelände seien mehrere kleine Brandstellen festgestellt worden, die aber bis auf eine in einem angebauten Holzunterstand von selbst ausgegangen waren, bevor die Feuerwehr eintraf. Der Holzunterstand brannte komplett nieder, so die Polizei. Das Vereinsheim selbst blieb unbeschädigt.

Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Zusätzlich waren auch Beamte des Polizeireviers Ettlingen zur Stelle. Über die Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.