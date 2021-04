Gemeinderat plant neue Ordnung

Hundeverbot am Badestrand, keine Shishas mehr: Das soll sich in dieser Saison an Fermasee und Epplesee ändern

Nach den Erfahrungen vom vergangenen Sommer will die Stadt Rheinstetten die Nutzungsordnung für den Epplesee und den Fermasee ändern. So soll es ein Hundeverbot am Badestrand und spezielle E-Tickets für Autofahrer geben.