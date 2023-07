Ein 72-jähriger Mann wurde am Dienstagmittag am Epplesee in Rheinstetten Opfer eines Raubes. Er erlitt leichte Verletzungen.

Am Dienstagmittag in der Nähe einer Gaststätte am Epplesee wurde ein 72-jähriger Mann ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, war der 72-Jährige gegen 13 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg in Richtung See unterwegs.

Nach Angaben der Polizei sei ein Mann aus dem dortigen Unterholz hervorgetreten und habe den Senior von hinten am Hals umklammert und zu Boden gebracht. Anschließend habe der Täter dem Mann den Rucksack geraubt und sei zu Fuß in Richtung der Landesstraße 566 / Mörscher Wald geflohen. Der 72-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Zeugen gesucht

Derzeit ist von dem Gesuchten nur bekannt, dass es sich um einen etwa 40-jährigen Mann handeln soll, der etwa 170 cm groß und schlank war. Er trug wohl ein schwarzes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose und hatte kurze schwarze Haare. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.