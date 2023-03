Im Sommer wird der Parkplatz 3 an der Messe Karlsruhe in Rheinstetten wieder Open-Air-Bühne. Die Kulturbühne Karlsruhe bietet an zwei Wochenenden und insgesamt fünf Konzerttagen Programm – von Techno über Deutsch-Pop bis hin zu Punk und Rap.

Wie die Veranstalter mitteilten, ist das Line-up für die fünftägige Konzertreihe nun komplett. Demnach eröffnet am Donnerstag, 22. Juni, die Techno-Band Scooter die Konzertreihe.

Ab 20 Uhr heizen sie mit ihrem Programm „God Save The Rave“ dem Publikum ein. Die Musiker um Sänger H.P. Baxxter sind nicht zum ersten Mal zu Gast in der Region: Unter anderem standen sie auch schon auf der Fest-Bühne in Karlsruhe.

Etwas ruhiger geht’s am Samstag, 24. Juni, weiter mit der deutschen Pop-Rock-Band Silbermond.

Die vierköpfige Gruppe um Frontfrau Stefanie Kloß hat unter anderem mit deutschsprachigen Balladen wie „Symphonie“ und „Das Beste“ Charterfolge gefeiert und ist seit 20 Jahren auf Bühnen im In- und Ausland unterwegs. Auch sie stand schon auf der Bühne von „Das Fest“ in Karlsruhe.

Punk und Pop mit „ Feine Sahne Fischfilet“ und Johannes Oerding

Fans von Punkmusik kommen am Freitag, 30. Juni auf ihre Kosten, wenn die Band „Feine Sahne Fischfilet“ auf der Kulturbühne auftritt. Die Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern ist bereits als Vorband der Toten Hosen aufgetreten, ihr Album „Sturm & Dreck“ schaffte es 2018 auf Anhieb auf Platz drei der deutschen Charts.

Pop-Rock-Nummern zum Mitsingen bietet schließlich am Samstag, 1. Juli, Johannes Oerding. Der deutschsprachige Sänger, bekannt auch aus Fernsehsendungen wie The Voice of Germany oder Sing meinen Song, ist bereits im Vorprogramm von internationalen Größen wie den Scorpions, Joe Cocker und Simply Red aufgetreten.

Auf der Kulturbühne in Rheinstetten tritt der Wahl-Hamburger bereits zum zweiten Mal auf.

Abschluss des Open-Air-Festivals in Rheinstetten macht Adel Tawil

Den Abschluss der Konzertreihe macht am Sonntag, 2. Juli, schließlich Adel Tawil. Zu seinen bekanntesten Hits zählen „Ist da jemand“, „Lieder“ und „Tu m’appelles“, letzteres aufgenommen mit der Singer-Songwriterin Peachy.

Tawil schreibt nicht nur selbst Songs, er ist auch als Produzent tätig und hat schon mit zahlreichen anderen Künstlern zusammengearbeitet.

Mit dem Rapper Azad nahm er 2007 den Song Prison Break Anthem (Ich glaub’ an dich) auf, es folgten Kooperationen mit Cassandra Steen, Sido und dem US-amerikanischen Reggaemusiker Matisyahu.

Auf dem Gelände der Kulturbühne ist nach Angaben der Veranstalter Platz für bis zu 10.000 Besucher. So viele waren es seit den Anfängen des Open-Air-Events laut Alex Wolf, Marketingchef der Kulturbühne Karlsruhe, noch nie.

Denn die vergangenen zwei Jahre waren durch Corona geprägt – maximal 2.000 Zuschauer pro Abend waren zulässig.

Programm der Kulturbühne Karlsruhe soll auch Familien ansprechen

Wolf und sein Team freuen sich auf das Event ohne Corona-Einschränkungen und glauben, dass sie mit der bunten Mischung aus Künstlern ein ebenso bunt gemischtes Publikum anziehen werden. „Wir haben mit Silbermond, Johannes Oerding und Adel Tawil drei große Radio-Popacts dabei, die auch Familien ansprechen“, sagt er.

Scooter und Feine Sahne Fischfilet eigneten sich dagegen für das Publikum, „das Party machen will“, mit Scooter als Band mit Kultstatus, bei der manche vielleicht in Erinnerungen schwelgen, und Feine Sahne Fischfilet als Magnet für eine jüngere Zielgruppe.

Rund um die große Hauptbühne wird es laut Wolf Stände mit Essen und Getränken geben, am weiteren Rahmenprogramm werde noch gefeilt. Tickets für die Konzerte auf der Kulturbühne und weitere Infos gibt’s online unter kulturbuehne-karlsruhe.de sowie auf Instagram und Facebook.