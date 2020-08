Mehrere Fahrzeuge rund um den Rheinstettener Epplesee wegen Brandgefahr abgeschleppt

„Es können keine weiteren Besucher eingelassen werden”, schreibt die Polizei in einer Pressemeldung am Sonntagnachmittag.

Bereits am frühen Nachmittag mussten rund um den Epplesee mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden. Bei den Verkehrsmaßnahmen wurden Bedienstete von der Stadt Rheinstetten und der Polizei Karlsruhe von Autofahrern teilweise wüst beschimpft.

Etwa 7.000 Besucher am See

Die Kapazitätsgrenze des Sees war früh erreicht. Am Nachmittag waren schätzungsweise 7.000 Besucher an dem Badesee. Nachdem der offizielle Parkplatz belegt war, wurden die Anreisenden auf die kostenlosen Parkplätze am Messegelände verwiesen. Viele nutzten diese Möglichkeit jedoch nicht und parkten wild auf landwirtschaftlichen Wegen und auch Feldern.

Auch aufgrund der hohen Brandgefahr wurden bereits 30 Fahrzeuge abgeschleppt. Zeitweise waren bis zu zehn Abschleppfahrzeuge gleichzeitig eingesetzt. Während der Verkehrsmaßnahmen zur Verhinderung weiteren illegalen Parkens mussten sich Kontrolleure von Stadt und Polizei Beschimpfungen von mehreren Autofahrern anhören.

Die Stadt Rheinstetten und die Polizei Karlsruhe raten dringend von weiteren Anreisen zum Epplesee ab. Auf wildes Parken rund um den See ist aufgrund der hohen Brandgefahr unbedingt zu verzichten.