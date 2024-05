Bei den Fußballern des Hamburger SV wurde bis zum Abstieg in die Zweite Liga jahrelang vom Bundesliga-Dinosaurier gesprochen. Diese Bezeichnung haben sich auch die Sportlerinnen vom Team Baden-Forchheim in der Rad-Bundesliga verdient.

Zwar sind die Tätigkeitsbereiche der beiden Vereine andere und die Jahre des HSV in der Bundesliga übersteigen die der Forchheimerinnen deutlich, doch innerhalb der Rad-Bundesliga zählt das Team mittlerweile zu den dienstältesten.

Während andere Mannschaften nach kurzer Zeit ihr Engagement wieder beenden, ist das Team Baden-Forchheim nun seit fünf Jahren ununterbrochen in der Rad-Bundesliga am Start. „Wir wollen schon längerfristig dabei sein“, sagt Thomas Schillinger, Sportlicher Leiter des Teams.

Mitte April ist das Team in die neue Saison in der Bundesliga gestartet. Zuvor standen schon Rennen außerhalb der Bundesliga in Schönaich und an der Südlichen Weinstraße an.

Großer Umbruch im Team Baden-Forchheim

Beim Bundesliga-Start in Steinfurt konnte das Team keine vordere Platzierung einfahren. „Wir haben es leider verpasst, in der ersten Gruppe dabei zu sein“, sagt Schillinger. Allerdings sei es für ihn wenig überraschend, denn im Team hat es einen großen Umbruch gegeben.

Externer Inhalt von Instagram

Acht Abgängen stehen acht Zugänge gegenüber. Allein fünf Sportlerinnen sind zum Team Embrace the World gewechselt und machen sich dort Hoffnungen auf internationale Einsätze. „Es ist durchaus ein Bruch, da wir Fahrerinnen mit viel Erfahrung verlieren“, sagt Schillinger. Dennoch macht er keinen Hehl daraus, dass es schon etwas schade sei, dass das Team so auseinandergefallen sei.

Schillinger, der von Jonas Burkart in seiner Rolle unterstützt wird, wusste bereits frühzeitig von den Veränderungen und konnte somit rechtzeitig planen. Darüber, ob das Team den fünften Rang in der Mannschaftswertung aus dem Vorjahr erneut erreichen kann, hält sich Schillinger ob es Umbruchs zurück.

Team Baden-Forchheim mit drei U23-Fahrerinnen

Allerdings bringt die Zäsur auch Hoffnung, denn in Emily Fuchs, Franziska Pauer und Anja Kricheldorf stehen nun auch drei U23-Fahrerinnen zur Verfügung. Neu ist in dieser Saison, dass mindestens eine U23-Fahrerin bei den Rennen in der Bundesliga an den Start gehen muss, um in die Mannschaftswertung zu kommen.

„Unsere Neuzugänge bringen viel Entwicklungspotenzial mit“, sagt der Sportliche Leiter. Durch die U23-Fahrerinnen bietet sich für das Team auch die Möglichkeit bei der deutschen Meisterschaft der U23 in Obergrombach Ende Juni zu starten.

Für die Karlsruherin Kricheldorf und Fuchs aus Stutensee bedeutet die DM ein Heimspiel. Ohnehin versuchen Schillinger und Burkart seit Jahren, das Team mit regionalem Charakter zu versehen. Neben Kricheldorf und Fuchs kommt auch Tanja Nitschke aus der näheren Umgebung. Zwar arbeitet sie in Berlin, aber lebt in Karlsruhe. Die weiteren Fahrerinnen stammen aus dem restlichen Baden-Württemberg, Bayern und dem Saarland. „Wir versuchen unseren Fokus auf den südwestdeutschen Raum zu legen“, sagt Schillinger.

Forchheimerinnen haben eigene Philosophie

Da das Team seit Jahren etabliert ist, mangelt es nicht an Bewerbungen. Laut Schillinger steht dabei aber nicht allein der Sport im Vordergrund. Zur Philosophie des Teams zählt es, dass die Stimmung im Team stimmt. Schließlich sind die Fahrerinnen an zahlreichen Wochenenden im Jahr zusammen.

Vor einer Verpflichtung finden mehrere Gespräche statt, ob es tatsächlich mit der Fahrerin passt. Passend steigt seit Jahren im Januar ein gemeinsames Hüttenwochenende im Schwarzwald. Ebenso sammelt das Team im Trainingslager in Girona zahlreiche Kilometer. Dort ist es laut Schillinger wichtig, dass das Team zusammenwächst. Gleichzeitig haben die Fahrerinnen die Möglichkeit, Rückmeldung zu geben.

Neben den Rennen in der Bundesliga werden die Forchheimerinnen ihre in blau und weiß gestreiften Trikots bei zahlreichen weiteren Veranstaltungen präsentieren. Angedacht ist auch die Teilnahme bei der Niederösterreich-Rundfahrt. Ob das Team erneut in Polen starten wird, ist noch offen. Weiter geht es für das Team in der Bundesliga am 26. Mai in Karbach.