Mächtig was los war am vergangenen Wochenende im Forchheimer Hallenbad. Sowohl im Wasser als auch am Beckenrand. Rund 200 Aktive waren beim Mittelbaden Cup 2024 am Start. Hinzu kamen wohl noch einmal gut 150 Eltern, Trainer und Betreuer.

Über die starke Resonanz freute sich Nicky Köhler, Vorsitzender des SV Delphin Rheinstetten. Gemeinsam mit der Schwimmabteilung des TB Gaggenau ging der Wettbewerb erstmals in der Großen Kreisstadt über die Bühne.

Insgesamt wurden in 27 unterschiedlichen Wettbewerben 725 Medaillen und 15 Pokale an die Schwimmer und Schwimmerinnen von acht bis 18 Jahren überreicht.

„Es ist wichtig, dass wir nach Corona wieder Präsenz zeigen und so einen Wettbewerb stemmen. Für die Kinder und Jugendlichen ist auch der kompetitive Charakter im Sport wichtig“, so Köhler.

Zusammenarbeit mit TB Gaggenau klappt gut

Besonders freute er sich, dass er mit dem TB Gaggenau einen kompetenten Partner an seiner Seite wusste. Die Murgtäler selbst können in ihrem Bad aus Sicherheitsgründen keine Großveranstaltungen im Schwimmsport mehr organisieren. Also tat man sich zusammen, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.

„Der SV Delphin stellt die Schwimmhalle und kümmert sich um die Organisation. Wir sind unter anderem für den IT-Bereich zuständig und bringen unser Know-how bei der Erfassung der Zeiten ein“, berichtete Ursula Stern, Abteilungsleiterin Schwimmen beim TG Gaggenau.

Die Masse an Zeiten wurde digital erfasst, Urkunden wiederum konnten die Teilnehmer downloaden. „Diese Kooperation ist eine tolle Sache“, waren sich beide Funktionäre einig. 13 Vereine waren bei Disziplinen wie beispielsweise 50 Meter Brust, 200 Meter Lagen, Schmetterling (Delphin), Freistil oder Rücken im Einsatz.

Vom TV Bühl 1847 in Mittelbaden bis zur SG Weinheim-Hohensachsen aus Nordbaden waren Teams vertreten. Aus der Pfalz kam der SC Wörth.

Viel Lob auch vom Verband

Viel Lob für die Organisation des Wettbewerbs gab es auch von Thorsten Bierkamp, Präsident des Badischen Schwimmverbands. „Kinder wollen sich vergleichen und hier können sie das in vielfältigen Disziplinen tun. Toll ist auch die Kooperation zweier Vereine. Die einen stellen die Manpower, die anderen die Software“, so der Funktionär aus Pforzheim.

Schwimmsport litt besonders unter der Pandemie

Ein Beispiel das durchaus Schule machen könnte. Auch wenn die Pandemie schon eine Weile her sei, habe es gerade den Schwimmsport mit geschlossenen Hallen hart getroffen. Alles habe Zeit gebraucht, um zur Normalität zurückfinden, waren sich alle Gesprächspartner einig. Gerade auch die Schwimmausbildung nehme breiten Raum beim SV Delphin ein, betonte Köhler.

Um das „Seepferdchen“ im Hallenbad zu machen, gebe lange Wartelisten. Einmal die Woche trainieren die Aktiven des SV Delphin im Übrigen außerhalb auf der 50-Meter-Bahn im Sonnenbad in Karlsruhe-Mühlburg. Sehr gut lief beim Mittelbaden-Cup auch die Kooperation mit der Schwarzwaldschule so Köhler. Dort fanden Catering und das Camp des Mittelbaden Cup 2024 statt.