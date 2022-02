Museum Rheinstetten präsentiert Jahresprogramm 2022

Im vergangenen Jahr konnten nur drei von 15 Veranstaltungen stattfinden – 2022 soll das anders sein. Das Museum Rheinstetten blickt optimistisch auf die kommenden Wochen und Monate und hofft, trotz der Corona-Pandemie sein Jahresprogramm umsetzen zu können. „Ich denke, dieses Jahr steht unter einem besseren Stern“, sagt Annelie Lauber vom Stadtarchiv und auch Christian Spörl vom Heimatverein, der das Museum betreut, ist zuversichtlich: „Das Programm steht“, freut er sich.

Die vergangenen beiden Jahre habe der Verein mit seinen 145 Mitgliedern „nicht viel machen können“. Das 25-jährige Bestehen habe man mit einem Jahr Verspätung 2021 gefeiert, das Hoffest des Vereins im Oktober sei gut besucht gewesen.

Heimatverein plant Veranstaltungen mit KJG und Treffen mit Lehrern

Zunehmend schwieriger werde es für den Verein, Ehrenamtliche zu finden, die die Aufsicht im Museum übernehmen. Um neue, vor allem jüngere Mitglieder zu gewinnen, plane man Veranstaltungen mit der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) Forchheim.

Auch wolle der Verein Treffen mit Lehrern von Grundschulen organisieren. „Damit sie wissen, was sie mit ihren Schülern bei uns machen können.“

Den Auftakt des Jahresprogramms bildet am 19. Februar ein historischer Spaziergang durch Mörsch, die Veranstaltung ist allerdings bereits ausgebucht. Noch freie Plätze gibt es für die Führung „Auf den Spuren von Emil Wachter in Neuburgweier“ am Sonntag, 6. März.

Der 2012 verstorbene, weit über Rheinstetten hinaus bekannte Künstler ist in Neuburgweier geboren und aufgewachsen, das Gefallenendenkmal auf dem örtlichen Friedhof war 1949 sein erstes Werk, die Gestaltung der Emmaus-Kapelle auf selbigem sein letztes.

Mitmachaktionen in Rheinstetten für Kinder im April

Eine „Grenzwanderung um Neuburgweier – nördlicher Teil“ bietet das Museum am Sonntag, 20. März, und im April sind zwei Mitmachaktionen für Kinder geplant.

Am 3. April heißt es während der Öffnungszeiten des Museums „Ostereier färben mit Naturfarben“ und am 24. April werden Kuckuckspfeifen geschnitzt.

Am 17. Mai können Interessierte bei einer Radtour das „Frühlingserwachen in der Rheinaue“ erleben. Und am 25. Mai heißt es wieder „Nachts ums Museum“. Die beliebte Veranstaltung verbindet Ausstellungen mit Musik und Show Acts, Kinderaktionen und Kunsthandwerk, für Bewirtung ist gesorgt.

Vom 25. Mai bis 19. Juni ist die Wanderausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg „Demokratie wagen? Baden 1818-1919“ über die Anfänge der Demokratiebewegung in Rheinstetten zu Gast.

Radtour zu den Westwallbunkern im Hardtwald

Eine Radtour zum Thema „Der Stadtwald und sein historischer Hintergrund“ bietet das Museum am 30. Juni an. Dabei geht es unter anderem zu Kiesgruben und den Resten von Bunkern im Hardtwald, die Teil des Westwalls waren.

Nach der Sommerpause geht es am 28. September weiter mit einem besonderen Spaziergang mit einer Märchenerzählerin zum Thema „Bäume in den Rheinauen – sehen, hören, staunen“.

Hoffest im Oktober ist Highlight für Heimatverein

Schließlich findet am 9. Oktober das Hoffest des Heimatvereins mit einer Mitmachaktion „Rübengeister schnitzen“ statt. Am 20. Oktober gibt es einen Vortrag zum Leben von Markgräfin Franziska Sibylla Augusta von Baden-Baden und am 8. November gibt es etwas für Kochbegeisterte einen Workshop mit dem Titel „Hülsenfrüchte – vergessene Vielfalt“.

Die letzten Veranstaltungen im Jahr 2022 sind die Mitmachaktion „Kerzen ziehen“ am 20. November und die Sonderausstellung „Lego“ vom 24. November bis 18. Dezember.

Öffnungszeiten des Museums in Rheinstetten

Das Museum ist jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Abseits der Sonderausstellungen führt dort der virtuelle Ortsbereiser Gustav Schreiber durch dörfliche Siedlungen am Oberrhein und zeigt, wie die Menschen früher hier lebten.

Weitere Infos zum Programm und zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.rheinstetten.de/museum.