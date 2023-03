Von 13 bis 18 Uhr haben am kommenden Sonntag einige Geschäfte geöffnet. Viele bieten neben Häppchen und Sekt auch Rabatte an. Vereine gestalten das Rahmenprogramm.

Ein Tattoo-Walk-In für Kurzentschlossene, Beratung zum Fitnesstraining, Kunstausstellungen und eine Modenschau: Mehr als nur außerplanmäßig geöffnete Läden bietet der verkaufsoffene Sonntag am kommenden Wochenende zwischen 13 und 18 Uhr in Rheinstetten.

Vereine, Gastrobetriebe und Unternehmer sorgen dafür, dass die Aktion zum geselligen Event wird. Es verteilt sich auf zwei Hauptflaniermeilen: eine in der Hauptstraße Forchheim rund um die Straßenbahnhaltestelle Forchheim Hauptstraße und eine in der Badener Straße in Mörsch rund um den Rathausplatz.

Rund 15 Geschäfte machen mit und bieten neben ihrem üblichen Sortiment auch Aktionen für Kunden und Rabatte auf einzelne Produkte an. Mit dem Büromaterial-Fachhandel RBI Rittershofer und dem Kfz-Betrieb Marco Feger sind auch zwei Betriebe aus dem Gewerbegebiet Leisbuckel dabei.

Kinderschminken, Livemusik und kulinarische Kostproben wartet auf Besucher in Rheinstetten

Der Verein Katzenstimmen auf dem Areal der Pestalozzischule (Viktoriastraße 17) beteiligt sich ebenfalls mit Tombola, Livemusik sowie Speise- und Getränkeangebot, genauso wie der Kunstverein (Rappenwörthstraße 30) und „el color Marion Art“ (Viktoriastraße 38) mit Ausstellungen.

Im Raiffeisenmarkt können Besucher Kostproben von Wein, Senf, Likören, Ölen, Balsamico und mehr genießen. Am Rathausplatz wird Kinderschminken angeboten, Hungrige können sich am Stand von „Laura’s Langos“ stärken.

Kulinarische Spezialitäten gibt’s zudem rund um die Straßenbahnhaltestelle Forchheim Hauptstraße. Der Gesangverein Freiheit spielt dort zu Gengenbacher Wein und „Forchhemer Heiße“ auf, nebenan verkaufen „Le Sorelle“ italienische Spezialitäten und Koch Immobilien lädt mit dem Clubhaus SCN und der Taifun-Jugend zu Burger, Kaffee und Kuchen ein.

Das Atelier 31 (Theodor-Heuss-Straße 31) veranstaltet ab 14.30 Uhr eine Modenschau mit Bewirtung durch die Jugendgarde des Forchheimer Elferrat Clubs (FEC).

Brautmoden-Boutique ist erstmals dabei – Bus und Bahn sind kostenlos

Modefans werden auch beim „Royal Ink Tattoostudio“ in der Hauptstraße fündig, denn dort werden neben Cocktails T-Shirts verkauft. Schnellentschlossene haben die Möglichkeit, sich ein Tattoo stechen zu lassen.

Schmuck gibt’s bei Schaubhut Goldlinie (Karlsruhe Straße 19) und in der erst kürzlich eröffneten „Meine Braut Boutique“ (Hauptstraße 18) können Heiratswillige sich beraten lassen.

Die Fahrt mit der Stadtbahnlinie S2 zwischen Forchheim-Leichtsandstraße und Mörsch Bach-West sowie der Buslinie 106 zwischen Forchheim Akazienweg (Silberstreifen) und Neuburgweier Breslauer Straße ist am verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr kostenlos.