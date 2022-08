Nach Kollision in Rheinstetten: Autofahrer vielleicht für weitere Unfälle verantwortlich

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstag in einen Zaun in Rheinstetten kollidiert. Bei der Unfallaufnahme hatte sich herausgestellt, dass der Mann bereits früher an diesem Tag für einen Unfall verantwortlich war.

Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag in einen Mattenzaun im Tannenweg in Rheinstetten gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann betrunken.

Augenzeugen verständigten die Beamten nach der Kollision gegen 16.30 Uhr. Die eintreffenden Polizisten nahmen bei dem Fahrer einen Alkoholgeruch wahr, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Zudem konnten weitere frische Unfallspuren an seinem Auto festgestellt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann an demselben Tag mit seiner Tochter im Europapark in Rust gewesen sei. Die Polizei sucht deshalb nach möglichen Geschädigten. Die Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe nimmt Hinweise entgegen.

Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.