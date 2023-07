Nach Patt im Gemeinderat: Flurneuordnung in Rheinstetten ist vom Tisch

Der Stadt will das Wegenetz sichern, Grundstückseigentümer fürchten um ihre Flächen: Über die Frage, ob ein Flurneuordnungsverfahren gestartet werden soll, wurde in Rheinstetten hitzig diskutiert.

Bei 3.700 Flurstücken von rund 1.000 Eigentümern sollten in Rheinstetten die Karten neu gemischt werden. Daraus wird nun aber nichts. Mit einem Patt von zehn Ja-Stimmen und zehn Nein-Stimmen galt der Vorschlag der Verwaltung, ein Flurneuordnungsverfahren zu beantragen, im Gemeinderat als abgelehnt.

Begleitet von Zwischenrufen von Einwohnern, die aus dem Zuschauerraum ihren Unmut über ein solches Verfahren kundtaten, entspann sich im Gremium eine hitzige Diskussion.

Auf der einen Seite diejenigen, die sich vorab mehr Information zur Zielsetzung und zum Ablauf des Verfahrens gewünscht hätten (Grüne, ULR, BfR und FDP), auf der anderen diejenigen, die betonten, dass man zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht mehr Informationen geben könne und die betroffenen Grundstückseigentümer in das Verfahren einbezogen würden (CDU und SPD).

Den Grünen war außerdem das Bekenntnis der Stadt, durch das Verfahren einen ökologischen Mehrwert zu schaffen, nicht deutlich genug.

Wege sollten in die öffentliche Hand überführt werden

Geplant war, die stark zerstückelten Flächen im Außenbereich der Stadt Rheinstetten neu zu sortieren. Dabei geht es laut Fachmann Jürgen Pilz von der Dienststelle Flurneuordnung in Karlsruhe darum, Wege, die über Privatflächen verlaufen, in die öffentliche Hand zu geben.

Hintergrund ist, dass derzeit ein Großteil der Wege in Privatbesitz ist, was oft bei Neubauprojekten oder Sanierungen zu Problemen führe, hatte Pilz bereits bei den Vorbereitungen im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) erklärt.

Außerdem sei das Wegenetz ungesichert, betonte Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU), „das ging vielleicht 50 Jahre lang gut“, könne aber irgendwann Probleme bereiten.

In Rheinstetten gehe es mit rund 1.400 Hektar um eine ziemlich große Fläche, die betrachtet wird, sagte Jürgen Pilz. In einem ersten Schritt würde nach der Anordnung eines Flurneuordnungsverfahrens durch das Land (nach Genehmigung des Antrags) eine Teilnehmergemeinschaft aus den Grundstückseigentümern gegründet, die einen Vorstand als Ansprechpartner für die Planer wählt.

Bürger äußern lautstark Protest im Rheinstettener Gemeinderat

Dazu müssen zunächst die Eigentümer und deren Adressen ermittelt werden. In einem Folgeschritt würden dann die Grundstückswerte geschätzt, bevor man in den Planungsprozess einsteigt.

Die Stadt würde sich verpflichten, auf einem Prozent der Gesamtfläche, also 14 Hektar, einen ökologischen Mehrwert zu schaffen. Etwa durch die Umwandlung eines Ackers in Grünland, Pflanzungen oder die Schaffung eines Fledermauskorridors bei der Messe, so Jürgen Pilz.

Das konnte weder die anwesenden Grundstückseigentümer überzeugen – „man hätte die Bürger mal vorher fragen sollen, ob sie das wollen“, riefen die aus dem Zuschauerraum des Sitzungsaals nach vorne – noch die Stadträte von ULR, Grünen, FDP und BfR.

Haben wir denn gar nichts zu sagen in diesem Verfahren? Gerald Peregovits

Stadtrat (ULR)

Es sei „ein Unding“, dass Ende April schon eine Bürgerinfo zu dem Thema stattfand, „ohne dass der Gemeinderat eine Grundsatzdiskussion geführt hat“, kritisiert Gerald Peregovits (ULR).

Dem Gemeinderat müsse die Möglichkeit gegeben werden, die Ziele zu bestimmen in dem Verfahren. „Sind wir im Gemeinderat eigentlich fremdbestimmt? Haben wir denn gar nichts mehr zu sagen?“

Da wurde sogar Schrempp lauter. „Das war jetzt an Unsachlichkeit in diesem Gremium nicht zu überbieten“, erwiderte er in scharfem Tonfall. Die Ziele würden gemeinsam mit Grundstückseigentümern, Naturschutzverbänden, Landwirten und der Stadt festgelegt. Wenn man jetzt die Ziele vorbestimme, dann lasse man die Bürger außen vor.

Die Bürger bestimmen das Verfahren, nicht der Gemeinderat. Franz Deck

Stadtrat (CDU)

Der Meinung war auch Gerhard Bauer (SPD): Es sei nicht so, dass der Gemeinderat den Bürgern „etwas aufdrückt“, sondern er überlasse ihnen die Führung durch die Teilnehmergemeinschaft, die das Verfahren wesentlich mitbestimmt. „Mehr Demokratie gibt es doch gar nicht.“

In die gleiche Richtung argumentierte Franz Deck: „Die Bürger bestimmen das Verfahren, nicht der Gemeinderat.“

Letztlich brachte aber alle Überzeugungsarbeit nichts. Das Flurneuordnungsverfahren ist vom Tisch. Der nächstmögliche Termin, um es zu beantragen, wäre in einem Jahr.