Wein und Kaffee statt Tabak

Neue Bar eröffnet in denkmalgeschütztem Schuppen in Rheinstetten-Forchheim

An der Ecke Kraichgau-/Rosenstraße in Forchheim eröffnet in einem historischen Schuppen die Café- und Weinbar „Tabakschuppen“. Tagsüber finden Besucher dort ein Café, abends eine Weinbar mit kleinen Speisen.