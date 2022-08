Fluss ist nur ein Rinnsal

Stillstand am Rhein: Wegen Niedrigwasser ist die Fähre bei Neuburgweier außer Betrieb

Die Fähre in Neuburgweier musste den Betrieb wegen Niedrigwasser einstellen. Was bedeutet das für die Betreiber in der Hochsaison? Ein Besuch am Rhein.