Verspätete Quittung für großes Chaos

Party an Fermasee und Epplesee in Rheinstetten ist beendet

Die Menschen sind im Sommer 2020 von überall her an den Rheinstettener Epplesee geströmt und haben das kühle Nass gesucht. Für dieses Chaos in der Corona-Krise folgt jetzt die Quittung des Gemeinderats.