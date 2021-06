Per Haftbefehl gesucht: Polizei nimmt 24-Jährigen in Rheinstetten fest

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Rheinstetten einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Anschließend brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

In Rheinstetten hat die Polizei am Donnerstagabend einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Beamten mitteilten, überprüften sie nach einer Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung gegen 21 Uhr eine Adresse in Rheinstetten.

Dabei stellte sich heraus, dass der Täter per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des angezeigten Sachverhalts führt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt.