Pkw kollidiert in Rheinstetten mit Straßenbahn

Trotz entsprechender Signale am Bahnübergang fuhr ein Mann in Rheinstetten einfach los. Die Schadenssumme ist beträchtlich.

Weil er die Vorfahrt missachtete, ist ein 33-Jähriger am Steuer eines Pkw am Dienstagmittag beim Bahnübergang der Haltestelle Merkurstraße in Rheinstetten mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann trotz Andreaskreuz und Signalanlage auf die Gleise, wo es zur Kollision kam.

Weder Straßenbahn noch Pkw waren nach dem Vorfall noch fahrbereit. Zwar wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf happige 20.000 Euro.