Sicherheitsdienst bemerkte das Tier

Polizei befreit Hund aus überhitztem Auto am Epplesee in Rheinstetten

Die Polizei in Karlsruhe hat einen Hund aus einem überhitzten Auto am Epplesee befreit. Der Wagen stand auf dem Parkplatz des Sees in Rheinstetten in der prallen Sonne, wie die Polizei am Montag mitteilte.